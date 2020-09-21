ضبط 6 أسلحة نارية و41 كيس «شابو» خلال 24 ساعة بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط 41 كيس لمخدر الشابو وزنت 250 جرامًا، وميزان حساس، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي بحوزة عاطل، ربة منزل لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة رأس البر.كما تم ضبط سلاح أبيض - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3٫5 كيلو جرام -مبلغ مالى بحوزة عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد.وضبط فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالى بحوزة عاطلان "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد.وضبط فرد خرطوش وطلقة - كمية من نبات البانجو المخدر -مبلغ مالى بحوزة عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط.وضبط فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جرامًا – مبلغ مالى بحوزة عاطلان "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة دمياط.وضبط بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جرامًا – مبلغ مالى بحوزة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.وضبط فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - مقص حديدى - 2 قصافة أسلاك - منشار – 6 دراجات نارية بحوزة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" واعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.