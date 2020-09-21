أردوغان يشكو لـ ميركل من وضع اليونان صليبا ضخما على الحدود

أثار الصليب المقدس الضخم الذي وضعته السلطات اليونانية على حدودها مع تركيا في مكان بارز في المنطقة المحيطة بالدير المقدس لأجيا سكيبى، نيا فيسا، غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ويرى سكان نيا فيسا وقرى أخرى في المنطقة الصليب الضخم، وكذلك الشرطة والجنود اليونانيون الذين يحرسون الحدود كل ليلة ويقومون بدوريات لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين من أجزاء مختلفة من الحدود اليونانية التركية، وفقًا لما أوردته صحيفة كاثمريني اليونانية.وأثارت هذه الخطوة استفزاز نظام أردوغان، حيث قالت وسائل الإعلام التركية الموالية للرئيس التركي، أن أردوغان سيشتكي من وضع السلطات الصليب على الحدود التركية اليونانية إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وقالت صحيفة يني شفق: "من المتوقع أن يطرح أردوغان القضية على طاولة المفاوضات في الاجتماع الحاسم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".يذكر أنه تم افتتاح الصليب الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 15 مترًا، باحتفالية كبيرة، كما تتم إضاءته ليكون مرئيًا من تركيا.وفي السياق نفسه، أوضح القساوسة اليونانيون هدفهم من وضع الصليب، قائلين: "سيتذكرنا الأتراك في كل مرة يرون فيها هذا".