خبراء يحذرون من الموجة الثانية من كورونا فى اليونان

أعرب العديد من خبراء الصحة عن قلقهم المتزايد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في اليونان، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، قائلين: "الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا يمكن أن تتحول إلى تسونامي حقيقي".وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن القلق المتزايد لا ينبع من الارتفاع الحاد في الحالات فحسب، بل يرجع أيضًا إلى الاتجاه التصاعدي في أعداد الوفيات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العناية المركزة.ولفتت الصحيفة اليونانية إلى أنه في مدينة أتيكا وحدها، تجاوز عدد الحالات المصابة بكورونا 1000 حالة الأسبوع الماضي.من جانبه، قال يانيس تونتاس أستاذ الطب الاجتماعي والوقائي في جامعة أثينا: "ربما تجاوزنا 100 ألف حالة في بلدنا، منها ما لا يقل عن 10000 - 15000 حالة نشطة".وأوضح أن عدد الحالات التي تم تشخيصها حديثًا، ارتفع من 337 في مايو إلى 5994 في أغسطس، بينما كانت أرقام الوفيات 35 و60.وأكد تونتاس أن تطور البيانات الوبائية يمثل بوضوح موجة وبائية ثانية.في السياق نفسه، أطلق نظام الصحة الوطني «ESY» بالفعل إنذارًا عامًا، بينما أدخلت الحكومة تدابير تقييدية جديدة في أتيكا، في تحركات تذكرنا بتلك التي كانت في الفترة التي سبقت الإغلاق في جميع أنحاء البلاد في مارس.ونوّهت الصحيفة على أنه اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة 14 يومًا القادمة، بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها بالفعل، سيعد العمل عن بعد إلزاميًا لـ40٪ من الموظفين في مكاتب القطاعين الخاص والعام، والحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في التجمعات الداخلية والخارجية هو 9 أشخاص، و20 في الأعراس والجنازات.