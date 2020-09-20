السودان يكشف مصير الأموال المستردة من البشير وأعوانه

أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بالسودان، الأحد، عن وجود حساب تجميعي ببنك السودان توضع فيه الأموال التي يتم استردادها من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ويتم إدارة الحساب من قبل وزارة المالية.وقال عضو لجنة إزالة نظام البشير، وجدي صالح في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن اللجنة ينحصر تفويضها في استرداد الأموال وتسليمها إلى المالية، وبالتالي ربط الحديث عنها بمعالجة الضائقة الاقتصادية غير سليم، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وكشف وجدي عن استرداد اللجنة أصول شركات منظمة الدعوة الإسلامية ومصنع فوكس للزيوت يغطي 60% من حاجة السوق المحلية من الزيوت والشحوم، مشيرا إلى أن بعض الأصول تحتاج إلى مختصين لتقييمها بجانب استرداد أصول وأموال النقل النهري وتحويل ملكيته لصالح حكومة السودان، فضلا عن استرداد مشاريع بنهر النيل سيتم تسليمها للشباب.وأكد وجدي عن وضع اللجنة يدها على 120 موقعًا وعددا من المزارع بعضها في دائرة الإنتاج وأخرى تم حصاد إنتاجها بجانب استرجاع أبراج ضخمة تتكون من 23 طابقا.