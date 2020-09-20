حمدوك يؤكد عمل الحكومة الانتقالية لدعم قضايا التعايش السلمي

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عمل الحكومة الانتقالية لدعم القضايا التي تعزز قيم التعايش السلمي والسلام الاجتماعي بين المواطنين بولاية البحر الأحمر وكل أنحاء السودان.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأحد، أن حمدوك تسلم اليوم مذكرة قضايا المواطنين من أبناء جبال النوبة بولاية البحر الأحمر، تؤكد ضرورة سيادة حكم القانون بالولاية، وحرصهم على أن تكون عملية نزع السلاح فعّالة، وتؤدي الغرض المرجو منها، وذلك بأن تشمل الجميع.وثمن حمدوك من المبادرة التي تعبر عن إحساس عميق بأهمية قيم الحوار والعمل المشترك لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة، مشيرًا إلى ضرورة أن تهتم الإدارة الأهلية بأن تلعب دورًا إيجابيًا في المحافظة على الموروثات السودانية العريقة بتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الولاية، موضحًا أن تحقيق السلام الشامل من شأنه أن يسهم في تحقيق هذه القيم وتحويلها لواقع يعيشه مواطنو الولاية.وأضاف، أن زيارته لمدينة كاودا في جنوب كردفان (جنوبي السودان)، بداية العام الحالي، مثّلت مناخًا مناسبًا لتحقيق السلام العادل الشامل والبدء في نقاش قضايا التنمية المتوازنة وتطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية.من جانبه، عبّر الأمين العام للإدارة الأهلية بولاية البحر الأحمر الصادق علي موسي، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وحفاوة الاستقبال، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء وعد بالعمل على مخاطبة آثار سلسلة الأحداث العنيفة التي وقعت مؤخرًا بولاية البحر الأحمر، وقال إن مجتمع البحر الأحمر عانى كثيرًا جرّاء الحروب والنزاعات، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام الشامل في كل ربوع البلاد.