ملخص أحداث مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 11
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:13 م
حسن أمينطباعة
تتواصل أحداث مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 11 ويعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة الفضائية وتخوض بطولته الفنانة القديرة ماجدة زكي.
توالت الأحداث بمحاولة الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية الذي يجسد شخصيه تدعى "عوض" الأعتراف للفنان محمد أنور الذي يجسد شخصيته "خالد" بما حدث مع شقيقته ولكنه لم يستطيع لأنه فوجئ بدخول حبيبة خالد عليهما المكتب.
* مواعيد مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني
وتعرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الحياة الفضائية كل أسبوع من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.
*تردد قناة الحياة الفضائية:
- اسم القناة: الحياة الحمراء.
- اسم القمر: نايل سات
- الاستقطاب: أفقي
- التردد: 1206
- معدل الترميز: 27500
- معامل الترميز: 34
- جودة القناة: SD
* قصة وأحداث مسلسل "قوت القلوب":
تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.
* صناع وأبطال قوت القلوب:
مسلسل قوت القلوب من تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، ويشارك في بطولته بجانب الفنانة ماجدة زكى، كل من الفنان خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.
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وحقق العمل في جزئه الأول والذي احتوى على 25 حلقة نسب مشاهدة ملفتة ونجاحا كبيرا، بعدما استطاع أن يجمع المشاهدين حول الشاشات بسبب قصته الإنسانية التي تناولت قصة كفاح الأم مع أبنائها.
أحداث مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 11تواصل الفنانة ماجدة زكي التي تجسد شخصية تدعى "قوت" معرفة من الدجال الذي استطاع ان يسيطر على ابنتها الفنانة سهر الصايغ، حيث قامت بالتنكر في شخصية تدعى الحاجة روحية التي تؤمن بالشعوذة من أجل الإقاع بهذا الدجال وبالفعل نجحت في ذلك.
توالت الأحداث بمحاولة الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية الذي يجسد شخصيه تدعى "عوض" الأعتراف للفنان محمد أنور الذي يجسد شخصيته "خالد" بما حدث مع شقيقته ولكنه لم يستطيع لأنه فوجئ بدخول حبيبة خالد عليهما المكتب.
* مواعيد مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني
وتعرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الحياة الفضائية كل أسبوع من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.
*تردد قناة الحياة الفضائية:
- اسم القناة: الحياة الحمراء.
- اسم القمر: نايل سات
- الاستقطاب: أفقي
- التردد: 1206
- معدل الترميز: 27500
- معامل الترميز: 34
- جودة القناة: SD
* قصة وأحداث مسلسل "قوت القلوب":
تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.
* صناع وأبطال قوت القلوب:
مسلسل قوت القلوب من تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، ويشارك في بطولته بجانب الفنانة ماجدة زكى، كل من الفنان خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.
اقرأ أيضا: مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب الجزء الثانى.. قصة المسلسل
وحقق العمل في جزئه الأول والذي احتوى على 25 حلقة نسب مشاهدة ملفتة ونجاحا كبيرا، بعدما استطاع أن يجمع المشاهدين حول الشاشات بسبب قصته الإنسانية التي تناولت قصة كفاح الأم مع أبنائها.