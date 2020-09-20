ملخص أحداث مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 11



وحقق العمل في جزئه الأول والذي احتوى على 25 حلقة نسب مشاهدة ملفتة ونجاحا كبيرا، بعدما استطاع أن يجمع المشاهدين حول الشاشات بسبب قصته الإنسانية التي تناولت قصة كفاح الأم مع أبنائها.