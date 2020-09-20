الأنبا مكاريوس يفتتح معرض مركز الرجاء الخيري بالمنيا

قام نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص بافتتاح معرض مركز الرجاء للأجهزة الكهربائية والملابس وأدوات المدارس، وذلك بمقر مطرانية القديس العظيم مارمرقس.وقالت الإيبارشية، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يخصص إيراد كامل المعرض لخدمة الأمراض المستعصية (كبد، كلي، أورام، كلي،.. إلخ).