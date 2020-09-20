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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«برلمانى»: المصريون بالخارج قادرون على كشف أكاذيب الإرهابية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:22 م
اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان
أشرف لاشين
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حيا اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، الدور الوطني والكبير الذي يقوم به جميع أبناء المصريين بالخارج، خاصة شباب الدارسين منهم فى كشف وتعرية أكاذيب وشائعات وسموم الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والعار التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية.

ووجه "رسلان "، فى بيان له، أصدره اليوم، تحية قلبية إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، لحرصها دائما على تعريف شباب مصر الدارسين بالخارج، خلال زيارتهم مصر حاليا على كل جزء في الدولة المصرية من خلال زيارات على أرض الواقع في ظل إغلاق الجامعات بالخارج، مشيدًا باصطحاب الوزيرة نبيلة مكرم شباب مصر بالخارج فى جولات ميدانية لجميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى حرصها على تعريفهم بواقع الحياة المعيشية فى مصر بما فيها المناطق العشوائية وأوضاعها التى كانت فى قمة السوء والقبح وما حققته مصر من إنجازات كبيرة فى هذا الملف الشائك وتحويل العديد من المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية أصبحت مفخرة لكل المصريين.

وأشاد النائب طارق رسلان بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم، التي أكدت فيها أنه لم يتم فقط تحويل هذه المناطق العشوائية وتطويرها كمبانٍ فقط وإنما تكوين الشخصية المصرية لسكانها بعد أن رأينا نماذج جديدة للأطفال وأنشطة وزارة التضامن في المناطق وهو مجهود كبير للوزارة، وبالتالي عندما يجد شباب الدارسين بالخارج اهتمام الدولة بهذه المناطق العشوائية فهي رسالة قوية لكل الادعاءات في الخارج ضد مصر موجهًا التحية للوزيرة لحرصها على اصطحاب شباب مصر بالخارج لزيارة إحدى هذه المناطق التي تم تطويرها بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وطلب النائب طارق رسلان من السفيرة نبيلة مكرم اصطحاب شباب الدارسين بالخارج إلى المحافظات والمناطق السياحية والأثرية المصرية، خاصة محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، معربًا عن ثقته التامة في أن هؤلاء الشباب سيكونون سفراء للترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تعود مصر إلى مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

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