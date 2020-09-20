اتحاد الصناعات يدرس تخفيض الضريبة العقارية

قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة تدرس مع الاتحاد عددا من المشاكل التي تواجه المصنعين والصناعة بشكل عام.وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أبرز المشاكل تتركز في تخفيض الضريبة العقارية وتخفيض أسعار الغاز وارتفاع أسعار التكاليف والطاقة بشكل عام.وأشار إلى أن الاتحاد يدرس التوسع في السوق الإفريقية الفترة المقبلة وفتح أسواق جديدة للتصدير عن طريق التنظيم لعمل بعثات ترويجية.