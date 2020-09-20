«الاعتماد والرقابة الصحية» تحتفل باليوم العالمى لأمن وسلامة المرضى بالأقصر

قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، بتنفيذ فعالية بمناسبة اليوم العالمي لأمن وسلامة المرضى، بمحافظة الأقصر، وهي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وقد شارك في الفعالية لفيف من قيادات الدولة والمجتمع المدني، وممثلون من مختلف القطاعات الصحية المتنوعة في مصر.وصرح د. أشرف إسماعيل- رئيس الهيئة، بأن المعايير التي نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد، كما أوضح أن هذه المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في أمن وسلامة كل من: المرضى، ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، لتغطي كل جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري على أحدث المعايير الدولية.وحرصت الهيئة على أن تقام الفعالية بمحافظة الأقصر، حيث إنه يجري إعدادها على قدم وساق للدخول في المنظومة.وأكد حرص الهيئة الدائم والمستمر على تعزيز الاستدامة، لتأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية، وأنه في الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من الفعاليات والزيارات الميدانية للرد على كل الاستفسارات من مقدمي الخدمة، كما أن الهيئة تُعد برنامجًا لتهيئة المنشآت الطبية المتنوعة مع توضيح آليات وإجراءات التسجيل بالهيئة، استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأضاف أنه يمكن الحصول على كل التفاصيل عن طريق موقع الهيئة www.gahar.gov.eg