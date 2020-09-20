البابا تواضروس: الشيطان هو المسئول عن نشر الأكاذيب

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأجيال الجديدة تتعرض لحرب شرسة من الميديا، ولاسيما من الإباحيات والمحاولات المستمرة لهدم العلاقة بين الأفراد.وأضاف البابا في تصريحات له، أن الأسرة كانت تتصدر المكانة الأولى في مصادر التنشئة السليمة، بينما الميديا كانت تتصدر المرتبة الخامسة والأخيرة، وهو ما انعكس الآن للأسف- وفق تعبيره، مؤكدًا أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال والشباب من 8: 18 عامًا يقضون أكثر من 50 ساعة أسبوعيًا أمام الميديا.وأوضح البابا أن الشيطان الكذاب وأبو الكذاب، هو المسئول عن نشر الأكاذيب على السوشيال ميديا.