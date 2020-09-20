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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال التركي يدفع بـ15 آلية وشاحنة إلى شمال إدلب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
الاحتلال التركي
الاحتلال التركي
سميرة إبراهيم
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تركي جديد نحو منطقة "خفض التصعيد"، حيث دخلت أكثر من 15 آلية وشاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو المواقع التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6370 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9705 شاحنات وآليات عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

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