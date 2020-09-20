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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحوثيون يعترفون بمقتل 14 من قياداتهم بنيران الجيش اليمني في مأرب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
الحوثيون
الحوثيون
أ.ش.أ
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اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14 قياديا من قياداتها الميدانية البارزة في جبهات القتال بنيران الجيش الوطني اليمني وقبائل مراد بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية- حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد- إن الميليشيات شيعت جثامينهم كل في منطقته، حيث توزعت على محافظات صنعاء وذمار وصعدة وحجة وعمران.

وأضافت المصادر أن "قوات الجيش اليمني والقبائل، مدعومة بالتحالف، تمكنت من تحرير مناطق عدة في جبهات مديريات رحبة وجبل مراد جنوب بمحافظة مأرب".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نفذ ضرباتٍ جوية ضد عدد من المواقع التابعة لميليشيات الحوثي في جبهاتٍ مختلفة، منها الجوف ومأرب، ما أسفر عن خسائر كبيرة للميليشيات.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية، مشيرا إلى اعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري.

وأكد الإرياني، في مجموعة تغريدات، أن إلقاء القبض على الخلية دليل دامغ على تورط إيران في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيات الحوثية لتنفيذ أجندتها في المنطقة.

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