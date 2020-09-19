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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب علاقة غير شرعية.. تجديد حبس قاتل والدته في عابدين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:58 م
حبس
حبس
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته خشية فضح أمره بعدما اكتشفت علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة قد نجحوا في القبض على موظف قتل والدته فى عابدين، خشية من فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة، حيث تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "ه. م"، موظف مفاده اكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى نجلها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت فى مشادة معه، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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