إسرائيل: 5299 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:51 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 5299 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة السابقة.. بينما تم الإبلاغ عن 604 حالات خطيرة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن حصيلة الوفيات بلغت 1199 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.
يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ185 ألف حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن حصيلة الوفيات بلغت 1199 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.
يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ185 ألف حالة.