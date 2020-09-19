إسرائيل: 5299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 5299 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة السابقة.. بينما تم الإبلاغ عن 604 حالات خطيرة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن حصيلة الوفيات بلغت 1199 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ185 ألف حالة.