«الأقصر» تواصل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، أن المركز التكنولوجي بالمدينة استقبل 31 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء، بينما استقبلت مراكز المعلومات بالوحدات القروية 77 طلبًا.وأهابت محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مدها إلى فترات أخرى.يأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قرار المحافظ بشأن تخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، وأصبح سعر المتر السكني 50 جنيها، والمدن تخفيض سعر المتر السكني 50%.