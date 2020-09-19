«الأقصر» تواصل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء
السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:51 م
هدى الأميرطباعة
أكد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، أن المركز التكنولوجي بالمدينة استقبل 31 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء، بينما استقبلت مراكز المعلومات بالوحدات القروية 77 طلبًا.
وأهابت محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مدها إلى فترات أخرى.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قرار المحافظ بشأن تخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، وأصبح سعر المتر السكني 50 جنيها، والمدن تخفيض سعر المتر السكني 50%.
وأهابت محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مدها إلى فترات أخرى.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قرار المحافظ بشأن تخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، وأصبح سعر المتر السكني 50 جنيها، والمدن تخفيض سعر المتر السكني 50%.