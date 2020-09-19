جسر «تحيا مصر».. طفرة في مجال الكباري

تشهد مصر طفرة كبيرة في مجال إنشاء الكباري، ويعود الفضل فيها للرئيس عبدالفتاح السيسي قائد شعلة التطور والبناء والتعمير، تطلعًا للقضاء على أزمة المرور التي تكبد الدولة المليارات سنويًّا.ويعتبر جسر "تحيا مصر" أول مشروع كوبري عملاق يتم تنفيذه وتصميمه بأياد مصرية خالصة، وتم إنشاؤه في 3 سنوات، كما يصل عرض الكوبري في المنتصف إلى 66.8 متر، وعرض الفتحة الملاحية 300 متر ليدخل الكوبري موسوعة جينيس بـ"أعرض كوبري" بالعالم.يحتوى الجسر على ممشى زجاجي للمواطنين ولم يقتصر الكوبري على حل مشكلة المرور فقط، بل أيضًا ساهم في أن يكون وجهة سياحية فريدة، وبلغت تكلفة الكوبري 5 مليارات جنيه.ويبلغ طول المرحلة الأولى 30 كيلومترًا، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 4 مليارات جنيه، ويتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه ويشمل 31 مطلعًا ومنزلًا.