مستشار النمسا يتلقى وعودًا بتوفر لقاح كورونا في النصف الأول من 2021

اختتم سباستيان كورتس مستشار النمسا اليوم زيارته الى سويسرا بلقاء مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الدواء العالمية الكبرى"روش" و"نوفارتيس" و"لونزا" في مدينة بازل، حيث تلقى وعودا منهم ليس فقط بالتوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا بل اعتماده وإنتاجه على نطاق واسع ليغطي كل أوروبا قبل نهاية يونيو 2021.وقال كورتس في تصريحات له اليوم السبت - قبل مغادرته عائدا الى فيينا - إن لقائه مع رؤساء شركات الأدوية العالمية منحه الارتياح والتفاؤل بوضع صحي أفضل للغاية فى صيف 2021.وأضاف كورتس أن التوصل إلى اللقاح ليس كل شىء، مشيرا إلى أن الإنجاز الحقيقي والمستهدف هو توفر القدرة الكافية على تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس.كان مستشار النمسا قد بدأ زيارة إلى سويسرا أمس حيث التقى الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروجا للتنسيق بين البلدين لإبقاء الحدود مفتوحة على الرغم من عودة الزيادات المتسارعة بإصابات كورونا الجديدة.