البرلمان العراقى يدعو الحكومة لضرب الفاسدين بشجاعة

وأكد الحلبوسي أن على القوى السياسية أن تتحمل مسئولياتها لإكمال قانون الانتخابات، داعيا الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة وملاحقة الفاسدين، وتوفير الأجواء الملائمة لإجرائها، ومطاردة الخارجين عن القانون والسلاح المنفلت واستعادة هيبة الدولة.

انتقد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، "إهمال ملف المفقودين" وذوي الضحايا، داعيا الحكومة إلى ضرب الفاسدين بشجاعة.وقال الحلبوسي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، أوردتها قناة "السومرية نيوز": "يجب أن تكون هناك خطط جديدة وفاعلة وواقعية تتلاءم مع المرحلة، وتدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والأمن والسلام والاستقرار والتعايش إلى الأمام، وتوقف حمام الدم للاغتيالات، خصوصًا ما تتعرض له الناشطات المدنيات من جرائم وحشية بشعة يندى لها جبين كل شريف يحمل هم الوطن والمواطن".وأضاف الحلبوسي: إنه لأجل ذلك صار لزامًا على كل الفاعلين في قطاعات الدولة والشعب الاتحاد بشكل تاريخي لعبور هذا المنعطف، من خلال تمكين المخلصين القادرين والأخذ بيدهم لضرب الفاسدين والمجرمين وفق سياق وطني عادل ومنصف وشجاع، يتجاوز كل حدود الماضي ويؤسس لمرحلة واعدة وطموحة تبدأ بانتخابات نزيهة مبكّرة تزامنًا مع حملة معاقبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة.وحذّر الحلبوسي من إهمال أمهات وزوجات الشهداء الذين قدموا تضحياتهم، وقال إن عدم إنصافهن عنف رسمي بحق المرأة نتحمل مسئوليته جميعا.