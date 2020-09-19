الخارجية الأمريكية: نتطلع لإحراز تقدم في علاقاتنا مع السودان

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بالسفير السوداني الجديد نور الدين ساتي، وهنأته كأول سفير للخرطوم بواشنطن منذ نحو قرن، معربة عن تطلعها لإحراز تقدم في العلاقات بين البلدين.وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السفير تيبور ناجي، أنه يتطلع لإحراز تقدم في العلاقات السودانية الأمريكية على إثر تقديم السفير نور الدين ساتي أوراق اعتماده كأول سفير للسودان في واشنطن لما يقارب ربع القرن، وفقا لفضائية «سكاى نيوز» عربية.وقال ناجى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إنه يتطلع لإحراز تقدم في العلاقات بين البلدين، الولايات المتحدة والسودان، مهنئا السفير نور الدين ساتي كونه أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما، حيث قدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، أكد ساتي أن بلاده تسعى لعلاقات طبيعية مع محيطها الإقليمي ولإعادة مسار علاقاتها مع دول العالم، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.وتابع نور الدين ساتي "هناك تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه السودان ثمة جهود كبيرة وتعاون وثيق مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".وشدد ساتى على أن بلاده تعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.وفى وقت سابق من اليوم، أفاد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومعه عدد من أعضاء الكونجرس يكثفون الضغوط من أجل ضمان شطب اسم السودان قبل حلول نوفمبر المقبل من قائمة الدول الراعية للإرهاب.