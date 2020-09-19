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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا و100 وفاة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت، تسجيل 3962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
و100 وفاة.

وقالت الوزارة في نشرتها إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 283460 إصابة فيما زادت الوفيات إلى 4930.

وقد كشفت وزارة الصحة الفلبينية، أمس، عن رصد 3257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتسجل بذلك ما يربو على ثلاثة آلاف إصابة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقالت الوزارة في نشرتها إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 279526 إصابة معظمها في العاصمة فيما زادت الوفيات 47 شخصا لتصل الحصيلة إلى 4830.

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