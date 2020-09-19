وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج عن 87 عامًا

أكدت المحكمة العليا الأمريكية في بيان وفاة قاضية المحكمة روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عامًا من مضاعفات سرطان البنكرياس.وتعرف جينسبيرج بدفاعها القوي عن حقوق المرأة وقد شغلت مقعدها في المحكمة العليا في أغسطس.1993وقد تمنح وفاتها الرئيس دونالد ترامب فرصة لاختيار قاض ثالث في المحكمة العليا، وهو الأمر الذي قد يقلب التوازن الهش في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.