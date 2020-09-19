بعد فوزه على الزمالك.. أشرف عطية يؤكد على مساندته النادى

عقب إنتهاء مباراة فريقي الزمالك وأسوان بهدف مقابل لا شىء للأزرق، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة لممثل الصعيد بهذا الفوز التاريخي، والذي جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططيًا وفنيًا من اللاعبين والجهاز الفني، وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان.وأكد اللواء أشرف عطية، أنه كمحافظ لأسوان يضع مساندة مسيرة نادي أسوان في مقدمة أولوياته، حيث تم تقديم دعم للنادي قبل مباراة اليوم بـ٤٨ ساعة، ضمن سلسلة من الإجراءات الداعمة باعتباره أحد الكيانات والصروح الرياضية والشبابية والجماهيرية والاجتماعية، وهو الذي يأتي استكمالًا للجهود المبذولة على محاور العمل الأخرى بكافة القطاعات من التطوير والتجميل والبناء والتنمية.وأشاد عطية، باستجابة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لطلب المحافظ باستضافة فريق أسوان من اللاعبين والجهاز الفني والإداريين بالقاهرة، وهو الذي كان له أكبر الأثر في استقرار مستوى أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس دور الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأندية أسوان بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية، في إطار سياسة الحكومة بالاهتمام بتنمية جنوب الصعيد.