سعر اليورو اليوم السبت 19-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت 19-9-2020 في البنوك المصرية

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.64، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، أما في بنك عودة فتراجع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66.

أسعار اليورو وفي بنك بلوم تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل اليورو للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67.