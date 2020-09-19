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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 19-9-2020 فى البنوك المصرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:52 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 19-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم على تراجع في جميع البنوك المحلية والأجنبية لليوم الثاني على التوالي.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.49 جينه وللبيع 18.64، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.73، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، أما في بنك الكويت الوطني فانخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.64.

سعر اليورو اليوم السبت 19-9-2020 في البنوك المصرية

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.64، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، أما في بنك عودة فتراجع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66.

أسعار اليورو

وفي بنك بلوم تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.70، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل اليورو للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.66، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.67.

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