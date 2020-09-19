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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

770 ألف شخص عدد متضررى الفيضانات بالسودان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:35 ص
الفيضانات بالسودان
الفيضانات بالسودان
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أعلنت اللجنة العليا لطواري الخريف في السودان، أن عدد المتضررين جراء السيول والفيضانات، تجاوز 770 ألف شخص، في مختلف ولايات السودان، موضحة أن كل ولايات السودان أصبحت متأثرة بالفيضانات والسيول، والخرطوم أكثر الولايات تضررا.

وقالت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة في وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن خريف هذا العام أدى إلى خسائر كبيرة، حيث تم تشكيل لجنة من كل الجهات ذات الصلة بدأت عملها بصورة عاجلة للسيطرة على الآثار المترتبة على السيول والفيضانات.

وثمنت كل الجهود المبذولة من الدول الشقيقة التي ساعدت السودان لمكافحة آثار السيول والفيضان والأمطار، مشيرة إلى أن الوضع كان له تأثير كبير على الحياة العامة بصورة فاقت إمكانيات الدولة.

وأضافت أن اللجنة وصلت إلى كثير من الولايات لإيصال المعونات، موضحة أن الإعانات يتم توزيعها بشكل دوري وبصورة شفافة.

وتابعت: "هناك جهودا تبذل لمجابهة الاوبئة، مشيرة إلى جهود البنى التحتية لمعالجة الوضع بصورة تسهم في عودة الوضع لما كان عليه".

من جانبه، قال اللواء عمر أحمد سعد، أمين المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، إن الانخفاض التدريجي لمنسوب النيل وروافده بدأ، لكنه حذر من وجود بعض المهددات في ولاية الخرطوم.

وشدد على أنهم يتابعون حركة منسوب النيل والأمطار على مستوى السودان، موضحا أن قوات الدفاع المدني مازالت منتشرة في الجسور والوديان، تحسبا لأية زيادات أو أضرار قد تحدث نتيجة السيول أو الأمطار غير المتوقعة.

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