اكتشاف 1320 كجم من المفرقعات داخل ميناء بيروت البحري

أعلن الجيش اللبناني اكتشاف 1320 كيلو جراما من المفرقعات داخل ميناء بيروت البحري، خلال أعمال المسح والتمشيط التي تجريها وحدات القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه جرى إزالتها وإتلافها بمعرفة المهندسين العسكريين.وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها – أن المفرقعات التي اكتُشفت عُثر عليها داخل 120 صندوقا كرتونيا ومخزنة في أحد العنابر داخل ميناء بيروت البحري.وأضافت: أنه جرى استدعاء عناصر المهندسين العسكريين الذين تولوا إزالة تلك المفرقعات ثم إتلافها والتخلص منها في حقول تابعة للقوات المسلحة.وتعرض ميناء بيروت البحري لانفجار مدمر في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة طالت 200 ألف وحدة سكنية على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.