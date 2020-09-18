التنمية المحلية: محصلة التصالح بمخالفات البناء 7.6 مليار جنيه حتى الآن

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة القاهرة قررت خفض سعر متر التصالح في الأماكن الراقية من 20% إلى 55%، ثم قامت بالتخفيض مرة أخرى على كل الأحياء حتى نسبة 70%، موضحا أن 25% من حصيلة التصالح ستعود إلى الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى أن 39% ستعود إلى خدمات البنية التحتية في المحافظات، مؤكدا أن إجمالي المتحصل من التصالح في مخالفات البناء 7.6 مليار جنيه حتى الآن.وأوضح، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، أنه نتيجة خفض سعر المتر تقدم العديد من المواطنين بطلب للتصالح، مضيفا: "حصيلة العوائد من قانون التصالح ستعود على المواطنين في كل ربوع مصر.