النمسا تتحفظ على انتقادات ألمانيا بشأن استقبال اللاجئين

أعربت الحكومة النمساوية، عن تحفظها على انتقادات وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لرفض النمسا استقبال اللاجئين من مخيم "موريا" المحترق في جزيرة "ليسبوس" في بحر "ايجه" باليونان.وقالت مصادر حكومية، في تصريحات اليوم الجمعة، إن النمسا تفضل توجيه المساعدات إلى اللاجئين في الموقع لعدم تكرار أزمة التدفق الجماعي للاجئين في عام 2015، وهو ما أدى إلى اضطرابات سياسية واجتماعية في أوروبا.وأشارت إلى أن موقف النمسا يحظى بتضامن دول أوروبية أخرى، مثل الدنمارك والسويد، ولا يهدد وحدة أوروبا، كما تزعم ألمانيا والتي قررت استقبال 408 عائلات من اللاجئين في الجزيرة اليونانية.ولفتت المصادر إلى زيارة وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إلى اليونان يوم الأربعاء الماضي؛ لتسليم 55 طنا من إمدادات الإغاثة إلى اليونان.