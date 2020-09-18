«تيك توك» تندد بقرار الحظر الأمريكي

نددت الشركة المسؤولة عن تطبيق تيك توك بالحظر الأمريكي المقرر تفعيله الأحد المقبل، فضلًا عن رفضها الاتهامات الأمنية.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب- في وقت سابق- اليوم الجمعة، أن القرار بحظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" سيبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل.كان لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أعلن قبل أيام أن الإدارة الأمريكية تعكف على إجراء "مراجعة عميقة" للصفقة التي أبرمتها أوراكل مع الشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة التسجيلات المصورة الرائج تيك توك.وأكد أنه سيكون على الصين الموافقة على صفقة بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة لشركة Oracle، موضحة أن محاولتها لدرء الحظر في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا.