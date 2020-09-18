تفاصيل اجتماع محافظ مطروح مع أهالى قرى البنجر بالحمام (فيديو)

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اجتماعا مع عدد من الشباب وأهالي قرى البنجر بالحمام، وذلك للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.وأكد محافظ مطروح على دراسة جميع مطالب أهالي قرى البنجر وتلبيتها، موضحا أنه جارٍ التنسيق بشأن التحديد الإداري لقرى البنجر مع موافقة وزارة الزراعة على موقع لإقامة وحدتين محليتين بالقرى واستكمال كل الإجراءات.وأوضح محافظ مطروح أنه تمت مخاطبة شركة الاتصالات بشأن ضعف شبكات المحمول وإمكانية توصيل خطوط أرضية، وكذلك العمل على تخفيض كثافة الفصول وموقف المدرسة الثانوية الزراعية.وأضاف أنه سيتم توفير وسيلة مواصلات لأهالي قرى البنجر، خاصة الطلاب خلال موسم الشتاء لنقلهم إلى مدينة الحمام، مؤكدا أنه سيتم دراسة إدراج المنطقة ضمن مشروعات مد شبكة الصرف الصحي، ودعم القرى بعدد ٢٠٠ عمود إنارة و٣٠٠ كشاف.