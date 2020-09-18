«روضة محفوظ».. كيف تطورت العشوائيات بالمنيا؟

عشش صغيرة يعيش فيها مجموعات من المواطنين في مناطق غير آمنة على قاطنيها، الأمر الذي جعل الدولة تضم "عشش محفوظ" في محافظة المنيا إلى مخطط أعمال تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة المأهولة بالسكان.دخلت عشش محفوظ بمحافظة المنيا- تعد مأوي للغلابة- حيز التطوير، فتغير شكل المنطقة بشكل ملحوظ حتي أصبحت من ضمن أكبر مشروعات تطوير العشوائيات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، وتحولت إلى روضة محفوظ.انتهت المحافظة من أعمال تطوير «عشش محفوظ»، والتى كانت تعد أكبر منطقة عشوائية في المنيا، بتكلفة 102 مليون جنيه وسط سعادة غامرة من قبل قاطني المنطقة وأطفالهم لتوفير المرافق العامة للمدينة، والمكتبات والمدارس والمستشفيات المتطورة.