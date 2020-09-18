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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خالف تعرف».. التعليق الأول لـ أردوغان على استقالة فايز السراج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:17 م
السراج وأردوغان
السراج وأردوغان
مروة عنبر
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على الرغم من الترحيب الدولي، باستقالة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، كونها خطوة تمهد لخفض الصراع والبدء فى الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.

وبمبدأ خالف تعرف، كان هناك تعليق مناقض لردود الفعل الدولية على استقالة السراج من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلن أردوغان، اليوم الجمعة، أن أنقرة منزعجة من قرار السراج بالتنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وكان السراج أعلن مساء الأربعاء الماضى، عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسئولياته إلى السلطة التنفيذية التي تنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقال السراج، في كلمة متلفزة "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم".

وأضاف "السراج" أن الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، كما أنها كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أشادت بإعلان السراج نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر أكتوبر، وقالت إنه قرار شجاع.

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