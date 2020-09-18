ثريا بشعلاني تستعرض تقريرًا عن مجلس كنائس الشرق الأوسط

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بمقره في بكركي لبنان- للموجودين من أعضاء اللجنة، وإلكترونيا لبقية الأعضاء بمختلف كنائس الشرق الأوسط من مصر، العراق، الأردن والأراضي المقدسة، ودول الخليج.واستعرضت الدكتوره ثريا بشعلاني، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، تقريرها الّذي تختصر فيه تجربتها خلال فترة توّليها سدّة المسؤوليّة.وتخلل الاجتماع برنامج يضم كلمة للبطريرك المضيف الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكلمات للبطاركة ورؤساء المجلس عن العائلات الأربع الأرثوذكسية الشرقية، الأرثوذكسية الأنطاكية، الإنجيلية والكاثوليكية.وخلال الإجتماع سيتم تعيين أمين عام بالوكالة جديد للمجلس خلفا للدكتورة ثريا بشعلاني.