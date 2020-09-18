220 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الجمعة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه وصل إجمالي الإصابات بالفيروس الوبائي في طوكيو منذ بدء الجائحة إلى 23 ألفا و828 حالة.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها أعداد الإصابة اليومية في طوكيو حاجز ال200 إصابة لأول مرة منذ يوم السبت الماضي.