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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«أكلة عالماشي».. طريقة عمل الكوسة المحشية بالدجاج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
الكوسة المحشية بالدجاج
الكوسة المحشية بالدجاج
إسلام جمال
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اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل طاجن المحشية بالدجاج، بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.

ــ المكونات:

• 2 كوسة كبيرة.

• 3 ملعقة كبيرة زيت.

• 1 كوب لحم دجاج مفروم.

• 1 فلفل أخضر مكعبات صغيرة.

• 1 كيس مرقة الدجاج الفورية.

• فلفل أسود.

• 1 بصلة مفرومة.

• 3 فصوص ثوم مفروم.

• 3 طماطم مكعبات صغيرة.

• 1 كيس فيجيتار.

• 14 كوب جبنة البارميزان المبشور.

• ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم.

ــ طريقة التحضير:

• يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية.

• تقطع الكوسة إلى نصفين بالطول، و"تقور" ويحتفظ باللب.

• يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ويطهى الدجاج حتى يصبح لونه ذهبيا - حوالى 8 دقائق.

• يضاف الفلفل الأخضر، ومرقة الدجاج الفورية، والفلفل الأسود ولب الكوسة المفروم والبصل والثوم، ويطهى حوالى 5 دقائق.

• نقلب معهم الطماطم، وكيس الفيجيتار والجبن البارميزان والريحان وتحشي بهم الكوسة.

• توضع الكوسة في صينية، وتدخل الفرن حوالي 30 دقيقة.

•تقدم بجانب الأرز المطهي بمرقة الدجاج.

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