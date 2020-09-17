السعودية تسجل 593 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 593 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 621 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 15 أبريل الماضي عندما تم تسجيل 518 إصابة.وارتفعت حصيلة ضحايا العدوى في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع 30 حالة وفاة، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 328144 إصابة، من بينها 4399 حالة وفاة، و16538 حالة نشطة، منها 1180 مريضا في حالة حرجة.وتماثل 1203 مرضى للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 307207 أشخاص.