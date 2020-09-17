رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 593 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:50 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
طباعة
سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 593 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 621 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 15 أبريل الماضي عندما تم تسجيل 518 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوى في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع 30 حالة وفاة، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 328144 إصابة، من بينها 4399 حالة وفاة، و16538 حالة نشطة، منها 1180 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1203 مرضى للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 307207 أشخاص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عملية جراحية لفرخة بـ7 آلاف جنيه.. و«بيطري البحر الأحمر»: برغبة صاحبها

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

شركة ألمانية تعلن زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 750 مليون علبة سنويًا

السودان يقرر عودة النشاط الرياضى دون جمهور

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

«السنهورى» و«الهضيبى» على الميزان فى رواية «إنجيل مها» لحسن هند

عمران القيسي: مهرجان «ضي» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا

انطلاق الجزء الرابع من برنامج «عودة الروح» على ساحة الهناجر غدًا

الروائى سمير الفيل يكشف محاولة «الإرهابية» تجنيده فى الصغر