«وول ستريت» تفتح منخفضة مع تباطؤ تعافي سوق العمل الأمريكي

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت منخفضة، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية سجلت مستويات مرتفعة، بينما واصلت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا انخفاضها إذ كانت أسهم أبل وأمازون من بين أكبر المتراجعين على المؤشر ناسداك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 198.20 نقطة،أو ما يعادل 0.71 % إلى 27834.18 نقطة.وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 38.63 نقطة، أو ما يعادل 1.14 % إلى 3346.86 نقطة.وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 254.42 نقطة أو 2.30 % إلى 10796.05 نقطة.