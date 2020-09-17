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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التنظيم والإدارة» بدء تنفيذ توجيه السيسي بدراسة نظام عمل المرأة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:26 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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زار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة للاستماع لرأي المجلس في دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأوضح الشيخ أن الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف إلى وضع إطار محوكم، يراعي الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها وخدمة وطنها وبين عدم المساس، والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.

وأضاف: أنه عقد اجتماعا صباح اليوم للمعنيين والمختصين بالجهاز وتم الاتفاق على محاور الدراسة والأطر القانونية لها مع التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس ومراعاة البعد الاجتماعي للمرأة العاملة.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة مايا مرسي بأسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع وأسرتها خاصة فى ظل جائحة كورونا التى ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

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