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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:41 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الـ6 عمال تشييد المصريين العائدين من ليبيا، بعد احتجازهم من عناصر إجرامية متخصصة للاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا، وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، قبل نجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد محافظ مطروح، وفق بيان، أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، كذلك وجّه الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بني وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التي شاركت في إعادتهم، مؤكدا قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأشار محافظ مطروح إلى أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبنائها وتستوعب مزيدا من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها.

وأهدى محافظ مطروح كل شاب مبلغ 5 آلاف جنيه وميدالية هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن، مع تجهيز وجبة غداء ووسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.
5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا
5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا
5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا
5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا

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