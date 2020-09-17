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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيران»: الحرس الثوري يساعدنا للالتفاف على العقوبات الأمريكية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:48 م
الحرس الثوري
الحرس الثوري
منار أحمد
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قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنجنه، اليوم الخميس، إن مقر خاتم الأنبياء، التابع للحرس الثوري، يساعد الحكومة بشكل كبير في الالتفاف على العقوبات الأميركية، من أجل تصدير النفط الإيراني.

ووفقا لصحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، فقد أكد زنجنه، في حديث له خلال جلسة علنية أمام البرلمان الإيراني الثلاثاء، أن صادرات نفط إيران تواجه عقبات كبيرة، واعترف بأن "كل ما نصدره ليس باسم إيران".

فيما لم يوضح الوزير الدور الذي تقوم به مقرات مؤسسات الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية في تصدير النفط الخام للبلاد.

واشتكى زنجنه من نفاد أموال الحكومة الإيرانية، مضيفًا: "لمواصلة وتطوير المشاريع النفطية، نحتاج إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دولار، لكن الحكومة محرومة من الموارد لدفع البلاد إلى الأمام".

وتحدث وزير النفط الإيراني بلهجة يائسة حول الحصول على أموال النفط، قائلا إن وزارته تدعم "أي عرض لبيع الخام الإيراني".

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