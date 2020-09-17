الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة

انخفضت الليرة التركية، اليوم الخميس، وسجلت مستويات هبوط قياسية جديدة، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وواصلت العملة التركية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ووصل سعر الدولار إلى 7.54 ليرة.وكان الدولار الأمريكي قد شهد في الساعات المتأخرة من ليلة أمس الأربعاء، ارتفاعًا نسبيًا أمام العملة الوطنية التركية، وسجل 7.51 ليرة، بينما كان صباح أمس 7.49 ليرة، وحقق صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 7.54، بينما ارتفع سعر صرف اليورو أيضًا ووصل صباح اليوم إلى 8.86 ليرة تركية.يُذكر أن سعر جرام الذهب سجل ارتفاعًا في الأسواق التركية، حيث وصل إلى 472 ليرة تركية، بالتزامن مع تصاعد التوترات التي يشهدها شرق المتوسط بين تركيا واليونان.