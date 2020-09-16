رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدعم السريع السوداني يحذر من نقل كمية متفجرات كبيرة لدول الجوار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:13 م
قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع بالسودان
محمد عمر
طباعة
حذرت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الأربعاء، من انتقال كميات كبيرة من المتفجرات لدول الجوار، وأن تصنف الخرطوم مرة أخرى من الدول الراعية للإرهاب.

وقال العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي اليوم، إن القبض على خلية إرهابية بحوزتها كميات ضخمة من متفجرات نترات الأمونيوم اليوم يعد مؤشرا خطير في نفسية المواطن السوداني، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وتسائل آدم عن كيفية خروج المتفجرات التى تمتلكها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن التحقيق جار في كيفية خروجها بهذه الكمية.

وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع عن أنه تم ضبط 3594 كبسولة تفجير وألف سلك تفجير و4 جوالات بدرة نترات أمونيوم تشابه التى انفجرت في مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن هناك خلايا للاتجار في مثل هذه المتفجرات قد تم رصدها ومتابعتها من 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر الحالي وقد تم القبض على المتهمين.

وأشار آدم إلى أن المتهمين اعترفوا بأن الكبسولة الواحدة تخرج من مصادرها بـ ٣ آلاف جنيه وتباع بـ 15 ألف جنيه مما، مؤكدا تفكيك جزء كبير من هذه المجموعات التى جاء بعض منها خرج من العاصمة والآخر من خارج السودان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

مزاد على هيكل عظمي لتيرانوصور في نيويورك وتوقعات بسعر قياسي

ما هو تردد قناة مصر التعليمية الإعدادية وجميع المراحل

كيفية غسل الأقنعة القماشية

العلماء يكتشفون حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

«قطط وافدة».. كتاب يتناول العوامل المؤثرة في العلاقة بين الوافد والمواطن

غدًا.. فاطمة محمد على تشدو بأشهر الأغانى على مسرح ساحة الهناجر

رضا عطية: جائزة «كتارا» مكافأة نهاية الخدمة لعناصر الإخوان

وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبد السلام عارف ثاني رئيس للعراق