الدعم السريع السوداني يحذر من نقل كمية متفجرات كبيرة لدول الجوار

حذرت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الأربعاء، من انتقال كميات كبيرة من المتفجرات لدول الجوار، وأن تصنف الخرطوم مرة أخرى من الدول الراعية للإرهاب.وقال العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي اليوم، إن القبض على خلية إرهابية بحوزتها كميات ضخمة من متفجرات نترات الأمونيوم اليوم يعد مؤشرا خطير في نفسية المواطن السوداني، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وتسائل آدم عن كيفية خروج المتفجرات التى تمتلكها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن التحقيق جار في كيفية خروجها بهذه الكمية.وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع عن أنه تم ضبط 3594 كبسولة تفجير وألف سلك تفجير و4 جوالات بدرة نترات أمونيوم تشابه التى انفجرت في مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن هناك خلايا للاتجار في مثل هذه المتفجرات قد تم رصدها ومتابعتها من 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر الحالي وقد تم القبض على المتهمين.وأشار آدم إلى أن المتهمين اعترفوا بأن الكبسولة الواحدة تخرج من مصادرها بـ ٣ آلاف جنيه وتباع بـ 15 ألف جنيه مما، مؤكدا تفكيك جزء كبير من هذه المجموعات التى جاء بعض منها خرج من العاصمة والآخر من خارج السودان.