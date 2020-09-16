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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية»: حساب موحد للخزانة.. والضرائب مسئولة عن تحصيل رسوم التأمين الصحى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
المالية
المالية
راندا التوني
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كشف كتاب دوري صادر عن وزارة المالية موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن إنشاء الهيئة الموازنية لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ووحدة حسابية موحدة بمسمى مصلحة الخزانة وسك العملة، وحساب الخزانة الموحد وتفعيل منظومة الـ gps للعام المالي 2020-2021 وتفعيل الهيئة الموازنية لها.

كما شددت وزارة المالية على إيقاف فاعلية الأكواد المؤسسية للهيئات الموازنية والوحدات الحسابية التابعة لها.

وعلى جانب آخر شددت وزارة المالية على تكليف مصلحة الضرائب بتحصيل المساهمة التكافلية المنصوص عليها من المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل وموافاة هيئة التأمين الصحي الشامل بقيمة المبالغ التي يتم تحصيلها مشفوعة بالبيانات الدالة على صحة التحصيل فى ضوء التقرير المالى للمنشأة الفردية أو الشركة أو الهيئة العامة الاقتصادية.

وأكدت وزارة المالية على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم نحو تبادل البيانات والمعلومات مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن من يثبت امتناعهم عن سداد تلك المساهمة.

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