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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«سالى» يرفع أسعار النفط عالميا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري
في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 05.18 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 38.96 دولار للبرميل، وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأمريكي وأُغلقت موانئ تصدير، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي وصل فيه الإعصار «سالي» إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات، على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات النفط 1.3 مليون برميل، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء والتي عادة ما تتعارض مع تقديرات القطاع.

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