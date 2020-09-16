كوشنر: إيران لن تحصل على سلاح نووى فى وجود ترامب

أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لن تحصل على السلاح النووي طالما بقي ترامب في السلطة، مؤكدًا أن ترامب سيعمل على منع إيران من تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة.وأضاف كوشنر، وفق قناة «العربية» الإخبارية، أنه سيكون للإمارات والبحرين دور كبير في تحقيق حل الدولتين، مضيفًا أن هناك خطة اقتصادية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.واحتضن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، مراسم التوقيع على اتفاقيتي سلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، بمثابة «يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط»، وذلك بفضل توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.وكتب ترامب على «تويتر»: «إنه يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى استقباله مسئولين من البلدان الـ3 لتوقيع اتفاق «لم يعتقد أحد أنه ممكن»، على حد وصف ترامب، الذي أضاف أن «بلدانا أخرى» ستحذو حذو الإمارات والبحرين.