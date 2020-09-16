الجوازات السعودية: الخروج النهائى لعامل خارج المملكة «ممنوع»

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه لا يمكن إجراء عمل خروج نهائي لعامل أثناء وجوده خارج المملكة.جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص غرّد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه: "هل يمكن عمل خروج نهائي للعامل أثناء تواجده خارج المملكة".وردَّت المديرية العامة للجوازات بأن "التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة خروج وعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.. نسعد بخدمتك".وكانت الإدارة العامة للجوازات أعلنت الأسبوع الماضي عن التمديد آليًا لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من 1 حتى 31 أغسطس دون مقابل ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.كما أعلنت الجوازات عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.