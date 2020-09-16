سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-9-2020



وواصل اليورو ارتفاعه اليوم في البنوك المصرية ليسجل في البنك الاهلي المصري للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82.



أسعار اليورو



وفي بنك عودة تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.63 جينه وللبيع 18.81، كما نزل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81.

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.90، كما صعد سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك الاسكندرية للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.80، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.82.