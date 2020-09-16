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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-9-2020

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 16-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم ف البنك العربي الافريقي الدولي والمصرف العربي الدولي مقابل ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر وبنك مصر.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-9-2020 في البنوك المصرية


ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.90، كما صعد سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك الاسكندرية للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.80، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.82.


وواصل اليورو ارتفاعه اليوم في البنوك المصرية ليسجل في البنك الاهلي المصري للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82.

أسعار اليورو


وفي بنك عودة تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.81، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.63 جينه وللبيع 18.81، كما نزل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.81، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81.

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