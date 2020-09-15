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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر في أذربيجان يبحث مع وزير الخارجية الأذري التعاون المشترك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:40 م
السفير عادل إبراهيم
السفير عادل إبراهيم
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بحث السفير عادل إبراهيم، سفير مصر في أذربيجان، مع وزير الخارجية الأذري، "جيهون بيراموف"، مجالات التعاون الثنائي ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقَدَّم السفير المصري، في مُستهل اللقاء، التهنئة لوزير خارجية أذربيجان، بمناسبة تولي المنصب الجديد، مُثنيًا على التطور الذي تشهده وتيرة العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، وبما انعكس على الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، والتي كان من أبرزها زيارة كل من وزير الخارجية ووكيل أول مجلس النواب المصري إلى باكو خلال العام الماضي، وتطلُع مصر إلى استثمار الزخم الحالي من أجل إقامة تعاون وثيق بين الجانبين في كافة المجالات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأذرى، على العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط مصر وأذربيجان وما تشهده من تطورات ملموسة، مُعربًا عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لأذربيجان سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وضرورة العمل على تدعيم التعاون بين الجانبين في ضوء الفرص العديدة المتاحة بهما.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية استئناف جولات المشاورات السياسية وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلًا عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يُسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب.

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