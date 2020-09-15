ضبط 5 أطنان «سكر تموين» قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة يجمع السكر التمويني؛ لبيعه في السوق السوداء.وتم ضبط 5 أطنان سكر تمويني مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.