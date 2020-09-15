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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 أطنان «سكر تموين» قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:17 م
سكر تموين
سكر تموين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة يجمع السكر التمويني؛ لبيعه في السوق السوداء.

وتم ضبط 5 أطنان سكر تمويني مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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