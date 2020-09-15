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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 393 قضية مخدرات وتنفيذ 68 ألف حكم قضائي خلال 48 ساعة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:29 ص
مخدرات
مخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من تنفيذ 68 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 393 قضية مخدرات، خلال 48 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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